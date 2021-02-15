Ученые признали британский штамм COVID-19 более опасным

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Ученые признали британский штамм коронавирусной инфекции более опасным, чем исходная форма патогена. Об этом свидетельствуют данные Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG).

Специалисты изучили данные по случаям коронавируса в ведущих клиниках Лондона. Они выяснили, что новый вариант вируса на 30–70 процентов более опасен. Ученые считают, что повышенный риск смерти связан с увеличенной вирусной нагрузкой при заражении британским вариантом коронавируса, вызывающей более тяжелое течение заболевания.

Напомним, Министерство здравоохранения Великобритании заявило о новой разновидности коронавируса на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. По заявлению ведомства, новый штамм распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне. Ученые отмечали, что новая мутация чаще влияет на детей. По информации ВОЗ, британский штамм коронавируса обнаружили уже более чем в 60 странах.

Кроме того, новые штаммы коронавируса были обнаружены во Вьетнаме, Бразилии и странах Африки.

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