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Еще одну мутацию COVID-19 выявили в Великобритании
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еще одну мутацию COVID-19 выявили в Великобритании

Юлия Курганова

Здоровье

Исследователи из университета Эдинбурга выявили еще одну мутацию COVID-19 в Великобритании. Она уже успела распространиться по меньшей мере в девяти странах.

Ученые отметили, что разновидность коронавируса получила название B1525. Известно, что данный вариант инфекции обнаружили в США, Гане, Дании, Нигерии, Австралии, Испании, Франции и Канаде, сообщает газета Guardian.

Напомним, Министерство здравоохранения Великобритании заявило о новой разновидности коронавируса на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. По заявлению ведомства, новый штамм распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне. Ученые отмечали, что новая мутация чаще влияет на детей. По информации ВОЗ, британский штамм коронавируса обнаружили уже более чем в 60 странах.

Кроме того, новые штаммы коронавируса были обнаружены во Вьетнаме, Бразилии и странах Африки.

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