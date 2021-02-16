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Еще 2062 человека вылечились от коронавируса в Москве
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Еще 2062 человека вылечились от коронавируса в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице от коронавируса вылечились еще 2062 человека за сутки. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале во вторник, 16 февраля.

Число пациентов, вылечившихся от COVID-19 в городе, увеличилось до 873 898. Ранее сообщалось, что за сутки в Москве выявили 1409 случаев коронавируса. Госпитализировано 762 человека с коронавирусом за сутки.

За минувшие 24 часа скончались 60 пациентов с коронавирусом.

Еще 2062 человека вылечились от коронавируса в МосквеФото: Оперштаб

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 13 233 случая COVID-19.

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