Еще 2062 человека вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В столице от коронавируса вылечились еще 2062 человека за сутки. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале во вторник, 16 февраля.

Число пациентов, вылечившихся от COVID-19 в городе, увеличилось до 873 898. Ранее сообщалось, что за сутки в Москве выявили 1409 случаев коронавируса. Госпитализировано 762 человека с коронавирусом за сутки.

За минувшие 24 часа скончались 60 пациентов с коронавирусом.

Фото: Оперштаб

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 13 233 случая COVID-19.

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