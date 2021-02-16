Еще 2062 человека вылечились от коронавируса в Москве
В столице от коронавируса вылечились еще 2062 человека за сутки. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале во вторник, 16 февраля.
Число пациентов, вылечившихся от COVID-19 в городе, увеличилось до 873 898. Ранее сообщалось, что за сутки в Москве выявили 1409 случаев коронавируса. Госпитализировано 762 человека с коронавирусом за сутки.
За минувшие 24 часа скончались 60 пациентов с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 13 233 случая COVID-19.
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