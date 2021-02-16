Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В России за сутки выявили 13 233 случая COVID-19
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В России за сутки выявили 13 233 случая COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

За последние 24 часа в России выявили 13 233 случая коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что новые случаи выявлены в 84 регионах РФ. Из них 9,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 459 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 17 627 человек.

В России за сутки выявили 13 233 случая COVID-19 Фото: Стопкоронавирус.рф

Кроме того, всего на данный момент в России выявлено 4 099 323 случая COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 979 летальных исходов, выздоровело 3 624 663 человека.

В России за сутки выявили 13 233 случая COVID-19 Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что в РФ за минувшие сутки провели еще 204 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Ученые признали британский штамм COVID-19 более опасным

Россиякоронавирусданные по коронавирусу
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Показатель зрелой личности

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Георгий Коняев
Георгий Коняев

«Три дня я молился»: очень, очень плохой трип

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем ученик объявил охоту на учителя

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: почему московский борщ лучше украинского

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Америке грозит раскол

Максим Лещев
Максим Лещев

Офис, квартира или дом: в какую недвижимость лучше вложиться

Все мнения
О проекте