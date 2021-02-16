В России за сутки выявили 13 233 случая COVID-19
За последние 24 часа в России выявили 13 233 случая коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
Уточняется, что новые случаи выявлены в 84 регионах РФ. Из них 9,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 459 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 17 627 человек.
Кроме того, всего на данный момент в России выявлено 4 099 323 случая COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 979 летальных исходов, выздоровело 3 624 663 человека.
Ранее сообщалось, что в РФ за минувшие сутки провели еще 204 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.
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