Роспотребнадзор оценил эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» при мутациях COVID-19

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» эффективна при южноафриканской, британской и бразильской мутациях вируса. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что характерные для новых штаммов коронавируса мутации не затрагивают эпитопы, выбранные для пептидной вакцины «ЭпиВакКорона». Входящие в состав препарата пептиды являются в высокой степени консервативными.

Напомним, российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» была создана научным центром «Вектор». Он постоянно отслеживает все мутации, которые могли бы повлиять на эффективность препарата, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству провести анализ эффективности российских вакцин от коронавирусной инфекции против новых штаммов вируса.

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