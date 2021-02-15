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Путин поручил доложить об организации масштабной вакцинации от COVID-19
Фото: Пресс-служба администрации президента РФ

Путин поручил доложить об организации масштабной вакцинации от COVID-19

Кирилл Николаев

Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству России доложить об организации в стране масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Согласно документу, кабмину совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ необходимо обеспечить утверждение плана проведения вакцинации, а также при необходимости дополнительное финансирование. Доклад должен быть представлен до 20 февраля 2021 года.

Ранее Путин поручил провести анализ эффективности российских вакцин от коронавирусной инфекции против новых штаммов вируса.

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