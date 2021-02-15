Путин обсудил борьбу с COVID-19 с наследным принцем Саудовской Аравии Аль Саудом

Фото: Администрация Президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили на сайте Кремля.

Стороны обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией. Путин и Аль Сауд затронули возможность использования в Саудовской Аравии российских вакцин от коронавируса.

В ходе разговора стороны также обменялись мнениями о ходе реализации договоренностей в формате «ОПЕК+». Путин и Аль Сауд подчеркнули настрой на продолжение тесного сотрудничества России и Саудовской Аравии в интересах поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей. Кроме того, была затронута региональная проблематика, включая ситуации в Сирии и зоне Персидского залива.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Песков разъяснил слова Путина о Донбассе