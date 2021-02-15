Песков разъяснил слова Путина о Донбассе

Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Россия оказывает помощь проживающим на Донбассе русскоязычным людям и будет продолжать это делать — вот что имел в виду президент России Владимир Путин, когда ранее заявил, что РФ не бросит Донбасс. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 15 февраля.

Ранее на встрече с редакторами российских СМИ глава государства заявил, что «Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что». При этом, он отметил, что перед принятием какого-либо решения необходимо подумать о последствиях.

Дмитрий Песков призвал обратить внимание на полный ответ президента.

— Говоря о фразе «Донбасс не бросим, несмотря ни на что», конечно, нужно также обратить внимание на слова президента о том, что любые шаги имеют свои последствия и нужно уметь прогнозировать эти последствия заранее, — сказал представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь президента уточнил, что РФ оказывает гуманитарную помощь русскоязычному населению, проживающего на Донбассе, которое оказалось лишено поддержки со стороны Украины, передает РИА Новости.

— Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет это продолжать делать, потому что если не она, то больше некому это будет сделать, — разъяснил слова президента Песков.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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