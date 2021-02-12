Песков назвал напряженной ситуацию с доходами россиян

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Ситуация с доходами россиян остается напряженной. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, 12 февраля.

Представителя Кремля попросили прокомментировать данные Росстата, согласно которым реальные располагаемые доходы граждан в 2020 году упали на 3,5 процента по сравнению с позапрошлым годом.

— Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряженная, действительно имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году, — приводит РИА Новости слова Пескова.

По его мнению, эти цифры говорят о необходимости продолжать работать над этим вопросом. Песков обратил внимание на то, что негативная тенденция связана с последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса и коснувшегося всего мира. О необходимости купировать отрицательные моменты этого явления говорил президент Владимир Путин.

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