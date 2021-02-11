В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей

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Введение минимального базового дохода считает неактуальным глава комитета по труду и соцполитике нижней палаты Ярослав Нилов. Об этом сообщает НСН.

— Правильно было бы говорить об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Нужно понимать, что вкладывается в понятие минимального дохода. Если под этим понимается выдача каждому гражданину определенной суммы вне зависимости от его материального положения, то в таком формате ставить вопрос некорректно, тем более в сегодняшних условиях, — подчеркнул Ярослав Нилов.

По его мнению, такой базовый доход не нужен семьям олигархов, банкиров, чиновников. Именно поэтому он считает, что приоритетом в данном вопросе должно стать повышение МРОТ до достойного уровня.

— Не менее 20 тысяч рублей. Также нужно вводить гарантированную минимальную стоимость часа при неполной рабочей занятости и снижать или даже обнулять подоходный налог для тех, кто получает мало, — добавил эксперт.

Тем временем «Царьград» сообщает, ссылаясь на данные Росстата, что, несмотря на падение доходов граждан в 2020 году, общий объем накоплений граждан РФ увеличился практически вдвое. Это объясняется так — доходы снизились, но еще больше уменьшились расходы. Жители начали откладывать сбережения, сокращая траты, из-за опасений, что экономическая ситуация в стране изменится.

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