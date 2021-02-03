«Неизбежный процесс»: как сокращение рабочей недели отразится на доходах россиян

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На днях заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса оживила идею перехода на четырехдневную рабочую неделю, о которой он, будучи премьер-министром, говорил еще в 2019 году. Однако встает вопрос, что в этом случае будет с доходами людей — удастся ли их сохранить. Об этом, а также о возможности ухода от пятидневки «Вечерняя Москва» узнала у специалистов.

Сокращение повлияет положительно

Как объяснил проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, если посмотреть исторические примеры, то тренд на сокращение рабочего времени преследует человечество, по крайней мере, последние 100 лет. И как экономист он относится положительно к возможному в будущем переходу на четырехдневную неделю.

— Во-первых, чем меньше люди работают — тем меньшая вероятность наступления профессиональных заболеваний. Второй момент — большая возможность для развития, взаимодействия внутри семьи — с родителями и детьми. В XIX веке, когда средняя продолжительность работы составляла 12–14 часов в день, продолжительность жизни была маленькой, и люди трудились в тяжелых условиях, — рассказал эксперт.

По его словам, именно когда стандарт в виде восьмичасового рабочего дня укрепился во всем мире, примерно в 1960-х годах, начался активный рост экономики с преобладающей сферой услуг, потому что у людей появилось много свободного времени. В это же время произошел расцвет киноискусства, спорт превратился в профессиональную сферу деятельности.

— Все это было порождением как раз сокращенного режима рабочего времени по отношению к XIX веку, — считает Сафонов.

Предстоящий в XXI веке переход на четырехдневную рабочую неделю также будет иметь положительное значение, уверен собеседник «ВМ». Ведь это позволит стабилизировать занятость в условиях автоматизации производственных процессов.

— В условиях роста и автоматизации производства, а также профессиональных платформ, как следствие мы будем иметь на рынке труда сокращение численности работников. Это неизбежный процесс, сокращение происходит постоянно. А если мы будем отвечать на этот вызов сокращением числа рабочих часов и дней, то так мы сможем сохранить рабочие места, — пояснил спикер.

Потребуется серьезное вмешательство государства

У этого процесса есть, правда, и обратная сторона — то самое снижение заработной платы, говорит Сафонов. И чтобы доходы людей не снизились, государству придется активно применять инструмент, связанный с определением минимальной границы оплаты труда, считает экономист.

— МРОТ — это своеобразный якорь, на основании которого держится вся система оплаты труда и в том числе принимаются решения регуляторами. А поскольку государство является основным работодателем, по крайней мере, в нашей стране, оно может создавать стандарты трудовых отношений. А при сокращении рабочей недели оно также может сохранить и объемы оплаты труда. Без этого реализовать концепцию четырехдневной рабочей недели не удастся, — заявил проректор Финансового университета.

Кроме того, с его точки зрения, необходимо повышать производительность труда, менять технологии и качество применяемых средств на производстве. В современном мире нельзя создать ни одно сложное изделие, используя ручной труд.

— С одной стороны, прийти к четырехдневной занятости можно законодательно. А затем контролировать соблюдение закона с помощью трудовой инспекции, — продолжает Сафонов.

В то же время, говорит спикер, мы должны достичь такого уровня экономического развития, который позволит нам считать, что 20 процентов людей на рынке труда являются избыточными.

— Издержки при сокращении занятости все равно возникнут. Нам нужен серьезный кадровый резерв, чтобы и школы, и детские сады, и другие жизненно важные учреждения продолжали свое нормальное функционирование. Переход на четырехдневную рабочую неделю в XXI веке произойдет, но нескоро, — говорит он.

Информативная пандемия

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков придерживается мнения, что в первую очередь идею сокращения рабочих дней необходимо обсудить в рамках российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Чисто теоретически с ее помощью можно и проблему сохранения доходов отрегулировать. Но пока таких разговоров не ведется.

Сейчас вопрос, по словам зампреда ФНПР, состоит не столько в четырехдневной рабочей неделе, сколько в сокращении рабочих часов. И пандемия COVID-19 в этом плане была весьма информативной, сказал эксперт.

— Пандемия показала, что возможен вариант удаленной работы для целой группы сотрудников. А изменение технологических условий работы показало то, что на ряде производств можно работать меньшее количество времени в течение дня. Ранее были данные от скандинавских исследователей. Они пришли к выводу, что когда осуществлялся перевод на меньшее количество рабочих часов, производительность труда не падала, — напомнил собеседник «ВМ».

А вот Сафонов, напротив, считает, что пандемия никак не приблизила человечество к четырехдневной рабочей неделе.

— Возникла экономия рабочего времени, которое человек тратил на транспортную логистику, но количество рабочих часов не сократилось. Более того, некоторые исследования показывают, что такая форма привела в условиях пандемии даже к тому, что люди перерабатывали. Потому что не оказалось той границы между началом рабочего дня и его окончанием. Удаленная занятость — это форма, не новые рабочие места, не новые технологии. Человек сидел в офисе, а передвинулся в собственную квартиру. В некоторых случаях производительность труда у него упала. Единственной выгодой стало то, что люди стали экономить время, связанное с поездкой на работу, — резюмировал проректор Финансового университета.

Впрочем, и российские власти пока не форсируют законодательное сокращение рабочего дня. В своем недавнем интервью российским журналистам Дмитрий Медведев уточнил, что о переходе на четырехдневку в ущерб экономике страны речи не идет. Однако идея «ценна сама по себе», так как человечество, уверен зампред Совбеза, движется в сторону того, чтобы правильно отдыхать и строить свой день.

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