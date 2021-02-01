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Медведев сообщил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели
Фото: er.ru

Медведев сообщил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса оживила идею четырехдневной рабочей недели, но перейти на нее можно будет только в том случае, если это не повредит экономике.

Впервые о возможности перейти к такому графику работы Медведев заявил еще летом 2019 года.

В ответ на вопрос, не убила ли пандемия идею о переходе к четырехдневной рабочей неделе, замглавы Совбеза сообщил, что «точно не убила, а оживила».

— Пандемия внесла свои краски в эту историю. Понятно, что значительная часть людей перешла на удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся, — отметил Медведев.

Он уточнил, что о переходе на четырехдневку в ущерб экономике страны речи не идет. Но идея о переходе на четыре рабочих дня в неделю «ценна сама по себе», так как человечество, по словам Медведева, движется в сторону того, чтобы правильно отдыхать и строить свой день, передает РИА Новости.

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Дмитрий Медведевчетырехдневная рабочая неделяпандемия
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