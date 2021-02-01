Медведев сообщил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса оживила идею четырехдневной рабочей недели, но перейти на нее можно будет только в том случае, если это не повредит экономике.

Впервые о возможности перейти к такому графику работы Медведев заявил еще летом 2019 года.

В ответ на вопрос, не убила ли пандемия идею о переходе к четырехдневной рабочей неделе, замглавы Совбеза сообщил, что «точно не убила, а оживила».

— Пандемия внесла свои краски в эту историю. Понятно, что значительная часть людей перешла на удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся, — отметил Медведев.

Он уточнил, что о переходе на четырехдневку в ущерб экономике страны речи не идет. Но идея о переходе на четыре рабочих дня в неделю «ценна сама по себе», так как человечество, по словам Медведева, движется в сторону того, чтобы правильно отдыхать и строить свой день, передает РИА Новости.

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