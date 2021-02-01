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Медведев назвал возможным отключение РФ от глобальной Сети
Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ

Медведев назвал возможным отключение РФ от глобальной Сети

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Отключение России от глобальной Сети возможно, однако у российских властей есть план действий на этот случай. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

— Интернет, как известно, появился в определенное время и, безусловно, ключевые права на управление — в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти, — отметил замглавы Совбеза.

По словам Медведева, у Москвы есть план на случай такого развития ситуации. На фоне таких рисков в стране создали закон о российском сегменте интернета, чтобы Сетью можно было бы управлять автономно, передает слова Медведева РИА Новости.

Он подчеркнул, что на интернете на сегодняшний день завязано управление страной, поэтому власти не могли оставить эту сферу без контроля.

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Дмитрий Медведевпользователи СетиИнтернет
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