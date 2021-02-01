Медведев оценил готовность автономного российского сегмента Сети

Фото: Правительство РФ

В РФ технологически все готово для того, чтобы восстановить автономность российского сегмента интернета в случае отключения страны от глобальной Сети. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он заявил, что отключение РФ от глобальной сети возможно, на этот случай у России есть специальный закон.

— Для того, чтобы его переналадить, потребуется определенное время. Но в принципе, автономность работы российского сегмента Сети можно будет восстановить или создать, — пояснил Дмитрий Медведев.

По его словам, технологическая сторона вопроса уже решена, также законодательно для этого уже приняты все решения. Замглавы Совбеза добавил, что такое развитие событий нежелательно, передает РИА Новости.

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