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Медведев назвал продление ДСНВ важным достижением отношений России и США
Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ

Медведев назвал продление ДСНВ важным достижением отношений России и США

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) на пять лет важным достижением российско-американских отношений.

Ранее стало известно, что Россия и США договорились о продлении соглашения на условиях Москвы.

— Считаю это очень важным достижением российско-американских отношений, которые переживают сегодня трудные времена, — написал Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте».

Он отметил, что администрация предыдущего американского президента Трампа не стремилась принимать решение о продлении ДСНВ-3. По словам замсекретаря Совбеза РФ, он рад тому, что президенту России Владимиру Путину и президенту США Джо Байдену удалось договориться по этому вопросу.

Таким образом, отметил Медведев, договор снова подтвердил свою жизнеспособность. В ближайшие годы он будет служить важнейшим инструментом для поддержания стратегической стабильности, добавил замсекретаря Совета безопасности России.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между США и Россией в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Читайте также: Китай отреагировал на решение России и США продлить договор СНВ-3

Дмитрий Медведевотношения России и СШАСНВ-3
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