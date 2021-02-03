Хайпожор и суетолог: столичные компании ищут необычные кадры

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Хайпожор, восхищенный чтец, суетолог и многие другие — популярный сервис по поиску вакансий составил свежий рейтинг необычных профессий столицы. «Вечерка» собрала наиболее интересные вакансии.

Среди них — протиратель очков. Обещают 40 тысяч рублей ежемесячно. Обязанности простые — нужно до блеска протирать очки, которые интернет-магазины отправляют своим покупателям. Ну и в целом быть чистоплотным человеком.

На посткоронавирусном рынке труда появился еще один новый тренд — «креативная усидчивость». Иными словами: сотрудники должны с большим энтузиазмом писать восхищенные отзывы на своего работодателя во всех ресурсах и соцсетях. Также нужно отслеживать любое упоминание о своем начальнике. Платят за это около 50 тысяч рублей в месяц.

Среди других необычных профессий — суетолог. Это человек, который в совершенстве владеет агрессивной ездой на автомобиле. Такому «специалисту» предлагают за пять тысяч рублей в час катать с ветерком всех желающих.

Интересна и работа хайпожором. Задача сотрудника — ловить хайпы (так называемые тренды) и использовать их в продвижении крупных компаний в соцсетях. Это помогает набрать больше подписчиков, а значит, привлечь аудиторию.

Попробовать себя можно и на позиции «восхищенного чтеца». Причем такая удача выпала только мужчинам. Соискателю предстоит с выражением и восхищением читать мотивирующую книгу по поиску счастья в жизни. И, на радостькандидатам — только для женской аудитории. Требования работодателя следующие: хорошо поставленный голос, приятная внешность, спортивное телосложение и грамотная речь. Зарплата от 30 тысяч рублей в месяц.

Еще востребованы сказочники — люди, которые пишут сказки для детей. Работа удаленная, за которую платят от 50 тысяч рублей.

— Пандемия спровоцировала всплеск творческой активности у горожан, — комментирует «Вечерке» специалист столичного кадрового агентства Алевтина Колпакова. — У многих появилось желание сменить сферу деятельности, а работа в офисе стала казаться скучной. Соответственно, вырос и спрос на необычные вакансии.

Однако не стоит воспринимать такую работу как постоянную. Все эти вакансии, конечно, интересны, но они не входят в общероссийский реестр профессий, а значит, и работать официально по ним вряд ли удастся. И трудовой стаж в этот период учитываться не будет.

* Хайп — создание шумихи вокруг личности или продукта компании.

Фотограф, уберись

Одна из самых редких вакансий в столице — упаковщик томатов черри. Маленькие помидорки, оказывается, требуют отдельного человека для их представления на витринах. Трудиться предстоит вахтовым методом на крупном логистическом складе.

Работодатель предоставляет бесплатное проживание и питание. Зарплата 82 тысячи рублей в месяц. А в Санкт-Петербурге одно время была вакансия фотографа-уборщика. В его обязанности входило фотографировать помещения после ремонта и иногда проводить легкую уборку помещений. Платили за это от 20 тысяч рублей в месяц. Но сегодня такой вакансии больше нет.

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