Специалисты центра «Моя работа» дали советы, как отвечать на вопросы об увольнении

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Эксперты столичного центра занятости «Моя работа» рассказали, как тактично отвечать во время собеседования на вопрос об уходе с предыдущего места работы.

На собеседованиях рекрутеры всегда спрашивают у потенциальных сотрудников, почему они решили покинуть предыдущее место работы. Как правило, для работодателя важна не только причина увольнения, но и реакция сотрудника на провокационный вопрос. Ответ поможет раскрыть интервьюеру личностные качества соискателя и будет показателем того, как он реагирует на нетипичную ситуацию. Безусловно, отвечать на подобные вопросы непросто. Важно быть честным и говорить о конкретных обстоятельствах, но при этом избегать негатива, выставляющего вас в невыгодном свете.

Не устраивает коллектив

В том случае, если вам действительно не повезло с коллегами и обстановка в коллективе вас не устраивала, не стоит говорить об этом на собеседовании напрямую. Работодатель не знает, насколько вы объективно оценивали ситуацию, поэтому именно вы окажетесь в слабой позиции. Ведь сотруднику, который не смог найти общий язык ни с кем из сослуживцев, будет сложно адаптироваться в любом коллективе.

Совет экспертов: указывая подобную причину, важно быть максимально тактичным, избегать негативных подробностей и не переходить на личности. В случае если интервьюер проявляет повышенный интерес к деталям конфликта, объясните, что считаете неэтичным обсуждать бывших коллег и их недостатки. Проявив сдержанность, вы достойно выйдете из положения и докажете, что не намерены вредить предыдущему работодателю. Идеально будет, если вам удастся запросить у бывшего руководителя рекомендацию, которая официально подтвердит ваши заслуги и коммуникативные навыки.

Низкая зарплата

Сотрудников, готовых сменить место работы ради прибавки в размере 5–10 процентов от их прежней зарплаты, работодатели стараются избегать. Как правило, такие работники регулярно занимаются мониторингом открытых вакансий и готовы поменять работу, как только им предложат более выгодный вариант.

Совет экспертов: если оплата труда действительно была ниже рыночного уровня, но руководитель не обладал ресурсами для ее повышения, переход на новое место (где финансовое вознаграждение соответствует вашим компетенциям и опыту) вполне уместен. Во время интервью следует сделать акцент на важных деталях, которые помогут вам создать образ ценного сотрудника в глазах интервьюера. Подробно расскажите о ваших навыках, кейсах, достижениях на предыдущем месте. При этом не забывайте о конкретных примерах и портфолио. Ваша основная задача — убедить работодателя в том, что работа, выполняемая вами, была безупречна, что вы достойны получать заработную плату, на которую претендуете.

Сверхурочная работа

Регулярные переработки — довольно сомнительная причина смены работы. Потенциальному работодателю будет сложно понять, не зная кандидата и его стиль работы, действительно ли на сотрудника возложили слишком много обязанностей или он не справлялся со стандартным объемом, так как был недостаточно компетентен и медлителен.

Совет экспертов: указывая в качестве причины сверхурочную работу, будьте готовы детально объяснить: какие задачи вы выполняли, каким образом оптимизировали объем работы, как часто обсуждали ситуацию с руководством. Проблемы могут быть не в вашей неэффективности, а в том, что у вас была действительно повышенная нагрузка. В качестве причины ухода можно также сослаться на то, что раньше вы лояльно относились к повышенному объему работы, так как располагали дополнительным временем. Теперь обстоятельства изменились и вы бы хотели перейти на более спокойный рабочий режим. Если вы расстались на положительной ноте с бывшим руководителем, постарайтесь запросить рекомендательное письмо, которое подтвердит ваш объем работы и причину, по которой у организации не было возможности взять в помощь дополнительные кадры.

Отсутствие карьерного роста

Амбиции и стремление к продвижению по карьерной лестнице всегда приветствуются начальством, но если только они обоснованны. Сотрудник, который стремится к повышению, однако не может четко сформулировать, за какие конкретно заслуги его должны повысить, производит впечатление инфантильной личности. Работодатель не обязан повышать сотрудника только потому, что он длительное время работает в организации. Вспомните об этом на собеседовании.

Совет экспертов: стоит отметить, что такая причина актуальна только в том случае, если вы успешно отработали в компании несколько лет и на примере удачных проектов можете доказать свою эффективность. Во время собеседования расскажите, что послужило причиной вашего желания перейти на новый профессиональный уровень. Например, вы реализовали идею, которая повысила эффективность команды или превышали KPI коллег в несколько раз.

Босс — тиран

Если ваш бывший руководитель действительно токсичная личность — профессиональную этику никто не отменял. В случае если в конфликте с начальником вы были виноваты в равной степени, лучше в общих чертах максимально нейтрально описать ситуацию. Объясните интервьюеру, что подобный опыт изменил шкалу ваших ценностей и в дальнейшем вы не допустите подобных ситуаций.

Совет экспертов: если вы хотите пройти собеседование и получить желаемую должность — жаловаться на бывшее руководство не лучшая идея. Есть более достойные обстоятельства, озвучив которые вы как кандидат не вызовете сомнений у интервьюера. Например: замена команды в связи со сменой собственника; компания не сдержала обещаний; по семейным обстоятельствам; вы узнали о вакансии в компании мечты и решили попробовать свои силы.

На заметку

Если вам необходима консультация специалиста или помощь в трудоустройстве, советуем обратиться к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — службе занятости населения города Москвы. Сайт центра занятости населения «Моя работа»: czn.mos.ru. 56 отделов трудоустройства, 50 из которых расположены в столичных центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг: центры занятости «Моя работа» на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1, и улице Шаболовке, д. 48; специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан возраста 50+, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи на улице Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.

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