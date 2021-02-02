Офис по расписанию: Как настроиться на работу вне квартиры после продолжительной удаленки

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Обязательную удаленку для 30 процентов сотрудников компаний в столице отменили. Это значит, что большинство горожан вернулись в офисы. «Вечерка» рассказывает, как адаптироваться к рабочему режиму после продолжительной самоизоляции.

Эксперты столичного центра занятости населения «Моя работа» советуют начать планировать свой день. Ставя перед собой конкретные задачи, будет проще настроиться на работу и распределить время. Причем в первые недели после удаленки лучше планировать дни детально, прописывая дедлайны. Это поможет вернуть дисциплину и качество труда.

— Составьте список дел, которые вам необходимо реализовать в ближайшие несколько недель. Расставьте приоритеты. Такой подход поможет понять, что требует вашего внимания, какие задачи можно решить позже, а на какой вопрос и вовсе не стоит тратить время и энергию, — отметили специалисты.

Важно восстановить и режим дня. Специалисты советуют высыпаться и придерживаться правильного питания, которое ускорит адаптацию к новому ритму.

— Не пропускайте обеденный перерыв. Своевременное поступление калорий и витаминов поможет адаптироваться организму к вынужденной перестройке, — добавили в центра «Моя работа».

Постарайтесь отказаться от быстрых углеводов, после употребления которых падает уровень сахара в крови. Это, например, кондитерские изделия, газировка. Добавьте в рацион больше фруктов, орехов и овощей. Организму в среднем потребуется 2–3 дня, чтобы перестроиться на новый режим.

А вот в выходные дни стоит больше времени уделять себе и отдыху.

— Многие сотрудники игнорируют адаптационное состояние и длительное время испытывают апатию или вовсе на фоне легкой депрессии принимают необдуманные решения, вплоть до смены работы. Во избежание подобного состояния советуем запланировать в календаре день, когда вы сможете устроить себе перезагрузку, — подчеркнули эксперты.

К слову, негативные последствия от длительной удаленки чаще связаны с тем, что члены семьи вынуждены были практически круглосуточно находиться вместе в одной квартире.

— Неустойчивость семейной системы в таких условиях усиливается. Дети часто становятся объектами родительского раздражения. Конфликты стали возникать чаще и проходить тяжелее, — рассказала специалист Московской службы психологической помощи Светлана Успенская.

Поэтому для некоторых семей возвращение в офисы — настоящее спасение.

Кстати, восстановиться после дистанционного обучения непросто и школьникам. Чтобы помочь детям адаптироваться, психологи советуют придумать для ребенка небольшие вознаграждения за успехи в соблюдении режима. Еще важно сделать четкое разграничение между учебой и личными интересами детей.

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