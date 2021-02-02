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Кому поднимут зарплату в феврале
Фото: pixabay.com

Кому поднимут зарплату в феврале

Никита Миронов  

Общество

Согласно недавно принятым поправкам в Конституцию РФ все работодатели обязаны индексировать зарплату сотрудников на уровень роста потребительских цен. Как правило, индексацию в компании проводят с 1 февраля. «Вечерка» узнала, кому могут прибавить жалование.

Росстат обозначил уровень прошлогодней инфляции в 4,9 процента. В результате именно на этот процент с 1 февраля увеличиваются и все социальные выплаты для федеральных льготников.

— В этом году зарплаты должны быть повышены на 4,9 процента, — рассказал ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

С другой стороны, трудовое законодательство не предусматривает единого для всех работников способа индексации зарплаты.

— Так что говорить об обязательной индексации с 1 февраля некорректно, — пояснил юрист Европейской юридической службы Эрдни Манджиев.

Как поясняют юристы, зарплата повышается, если в компании предусмотрен и закреплен внутренними документами механизм индексации.

— Если руководство компании не будет индексировать зарплату, то ему грозят штрафы. Они составляют от 1 до 5 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч — для организаций, — заявил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Сергей Смирнов, заведующий Центром анализа соцпрограмм и рисков Института социальной политики, советует ждать индексации зарплат бюджетникам.

— Государство свои социальные обязательства, думаю, выполнит. Что касается коммерческих компаний, то их материальное положение зависит от рыночной ситуации. Абсолютное большинство компаний ничего индексировать не будет — нет лишних средств, — сказал он.

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