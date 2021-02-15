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Путин поручил провести анализ эффективности вакцин против новых штаммов COVID-19
Фото: Пресс-служба администрации президента РФ

Путин поручил провести анализ эффективности вакцин против новых штаммов COVID-19

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил провести анализ эффективности российских вакцин от коронавирусной инфекции против новых штаммов вируса. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Согласно документу, правительству России необходимо обеспечить осуществление оценки эффективности российских вакцин от коронавирусной инфекции в отношении новых штаммов вируса. Доклад по этой теме нужно предоставить до 15 марта 2021 года и далее — раз в полгода.

Ранее Владимир Путин обсудил борьбу с коронавирусом с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

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