ВОЗ посоветовала переболевшим COVID-19 привиться от коронавируса

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Переболевшим коронавирусной инфекцией стоит сделать прививку от COVID-19. Об этом в понедельник, 15 февраля, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан в интервью для YouTube-канала ВОЗ.

По ее словам, у большинства переболевших вырабатывается иммунитет. Тем не менее у некоторых он бывает недостаточно сильным. Прежде всего речь идет о людях, которые переболели бессимптомно. Именно поэтому ВОЗ рекомендует вакцинироваться от коронавируса.

Сваминатан отметила, что в организации пока не знают, как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Ученые признали британский штамм COVID-19 более опасным