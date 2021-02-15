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ВОЗ посоветовала переболевшим COVID-19 привиться от коронавируса
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

ВОЗ посоветовала переболевшим COVID-19 привиться от коронавируса

Кирилл Николаев

В мире

Переболевшим коронавирусной инфекцией стоит сделать прививку от COVID-19. Об этом в понедельник, 15 февраля, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан в интервью для YouTube-канала ВОЗ.

По ее словам, у большинства переболевших вырабатывается иммунитет. Тем не менее у некоторых он бывает недостаточно сильным. Прежде всего речь идет о людях, которые переболели бессимптомно. Именно поэтому ВОЗ рекомендует вакцинироваться от коронавируса.

Сваминатан отметила, что в организации пока не знают, как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом.

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