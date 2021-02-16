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Коронавирус выявили у 1409 человек в Москве за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Коронавирус выявили у 1409 человек в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Здоровье

В Москве за минувшие сутки выявили 1409 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице во вторник, 16 февраля, в Telegram-канале.

За все время пандемии в столице зафиксировали 959 405 случаев коронавируса. Скончались за все время 14 464 человека. Вылечились, по последним данным, 873 898 пациентов.

Всего в России за сутки выявили 13 233 случая коронавирусной инфекции. За все время пандемии в стране зафиксировано 4 099 323 случая инфекции.

Ранее московские театры сообщили об аншлагах после смягчения ограничений по заполняемости залов.

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