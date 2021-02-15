Театры Москвы сообщили об аншлагах после смягчения ограничений по заполняемости залов

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Московский государственный театр «У Никитских ворот» под руководством Марка Розовского, МХАТ имени Горького, Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина и Московский драматический театр «Модерн» сообщили в понедельник, 15 февраля, об аншлагах после смягчения ограничений по заполняемости залов.

22 января театрам, кинотеатрам и концертным залам в столице разрешили увеличить количество зрителей в залах с 25 процентов до 50 процентов от общей вместимости.

— Мы очень рады увеличению потока зрителей с 25 процентов до 50 процентов. Более того, мы с нетерпением ждем рассадку в 100 процентов, потому что после карантина, изоляции, пандемии люди с удовольствием стали ходить в театр. Все залы заполнились сразу после послабления ограничений до 50 процентов. Однако на некоторые постановки зритель все равно не может попасть: например, на «Лавр» и «Лес» билеты раскупаются моментально и задолго до спектаклей, — рассказали в пресс-службе МХАТ имени Горького.

В театре «Модерн» тоже сообщили об аншлагах.

Директор театра «Сатирикон» Владимир Казаченко обратил внимание, что поток зрителей вырос, но пока данная тенденция неустойчива.

— Сезон в целом проходит в штатном режиме. Спектакли мы играем даже в большем количестве, чем годом ранее.На мой взгляд, поток зрителей увеличился, но это все еще довольно хрупкая, едва наметившаяся тенденция, — отметил он.

В пресс-службе театра «У Никитских ворот» также рассказали, что все продающиеся быстро билеты раскупаются, передает агентство «Москва».

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