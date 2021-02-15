Театры Москвы сообщили об аншлагах после смягчения ограничений по заполняемости залов
Московский государственный театр «У Никитских ворот» под руководством Марка Розовского, МХАТ имени Горького, Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина и Московский драматический театр «Модерн» сообщили в понедельник, 15 февраля, об аншлагах после смягчения ограничений по заполняемости залов.
22 января театрам, кинотеатрам и концертным залам в столице разрешили увеличить количество зрителей в залах с 25 процентов до 50 процентов от общей вместимости.
— Мы очень рады увеличению потока зрителей с 25 процентов до 50 процентов. Более того, мы с нетерпением ждем рассадку в 100 процентов, потому что после карантина, изоляции, пандемии люди с удовольствием стали ходить в театр. Все залы заполнились сразу после послабления ограничений до 50 процентов. Однако на некоторые постановки зритель все равно не может попасть: например, на «Лавр» и «Лес» билеты раскупаются моментально и задолго до спектаклей, — рассказали в пресс-службе МХАТ имени Горького.
В театре «Модерн» тоже сообщили об аншлагах.
Директор театра «Сатирикон» Владимир Казаченко обратил внимание, что поток зрителей вырос, но пока данная тенденция неустойчива.
— Сезон в целом проходит в штатном режиме. Спектакли мы играем даже в большем количестве, чем годом ранее.На мой взгляд, поток зрителей увеличился, но это все еще довольно хрупкая, едва наметившаяся тенденция, — отметил он.
В пресс-службе театра «У Никитских ворот» также рассказали, что все продающиеся быстро билеты раскупаются, передает агентство «Москва».
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