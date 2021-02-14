Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова» откроют в марте 2021 года
Фото: Анна Быкова

Новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова» откроют в марте 2021 года

Никита Абрамов

Город
Россия, Москва, улица Дурова, 2 Карта всех событий

В марте 2021 года планируется открыть новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова». Об этом в воскресенье, 14 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На данный момент в здании завершаются монтажные и отделочные работы, а также устанавливаются внутренние инженерные системы.

Трехэтажное здание имеет площадь три тысячи квадратных метров. Сцена будет располагаться по адресу улица Дурова, владение 2.

Зрительный зал будет рассчитан на 336 мест. Сцена будет выполнена в форме арены, диаметр которой составит 13 метров.

— Арена оснащена уникальным оборудованием, которое позволяет проводить не только концертные и цирковые представления, но и спектакли со сценическими эффектами, — пояснил Бочкарев.

На данный момент завершены фасадные работы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Столичный центр «Мосволонтер» проведет неделю добрых дел

театрыМосквастроительство
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама, я айтишника люблю

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Все мнения
О проекте