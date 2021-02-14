Новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова» откроют в марте 2021 года

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, улица Дурова, 2 Карта всех событий

В марте 2021 года планируется открыть новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова». Об этом в воскресенье, 14 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На данный момент в здании завершаются монтажные и отделочные работы, а также устанавливаются внутренние инженерные системы.

Трехэтажное здание имеет площадь три тысячи квадратных метров. Сцена будет располагаться по адресу улица Дурова, владение 2.

Зрительный зал будет рассчитан на 336 мест. Сцена будет выполнена в форме арены, диаметр которой составит 13 метров.

— Арена оснащена уникальным оборудованием, которое позволяет проводить не только концертные и цирковые представления, но и спектакли со сценическими эффектами, — пояснил Бочкарев.

На данный момент завершены фасадные работы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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