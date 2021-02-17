ВОЗ отметила расширение географии новых штаммов коронавируса

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Новый «британский» штамм коронавирусной инфекции был выявлен в общей сложности в 94 странах мира. Об этом в среду, 17 февраля, рассказали во Всемирной организации здравоохранения.

Лишь за последнюю неделю случаи инфицирования новым штаммом COVID-19 были зафиксированы еще в восьми государствах. При этом отмечены как завозные случаи, так и заражение внутри страны.

Наряду с этим специалисты ВОЗ отмечают рост темпов заболеваемости и смертности среди лиц старшего возраста.

Также расширилась также география распространения новых штаммов COVID-19, обнаруженных в ЮАР (случаи выявлены в 46 странах мира) и Японии (21 государство).

При этом ВОЗ указывает на сохранение тенденции сокращения общей заболеваемости коронавирусом в мире. Число зарегистрированных новых случаев инфекции на прошлой неделе сократилось на 16 процентов относительно предшествовавших семи дней, до 2,7 миллиона.

Количество новых летальных исходов также уменьшилось за неделю — на десять процентов, до 81 тысячи, сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Напомним, ранее министерство здравоохранения Великобритании заявило о новой разновидности коронавируса на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. По заявлению ведомства, новый штамм распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне. Ученые отмечали, что новая мутация чаще влияет на детей. Кроме того, новые штаммы коронавируса были обнаружены во Вьетнаме, Бразилии и странах Африки.

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