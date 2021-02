СМИ узнали, какова эффективность вакцины Pfizer против коронавируса

Фото: pixabay.com

Эффективность вакцины против коронавирусной инфекции, которую разработали в компаниях Pfizer и BioNTech, составляет 94 процента. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщают средства массовой информации.

Как уточняется, вакцина предотвращает COVID-19 в 94 процентах случаев при применении двух доз. После использования одной дозы эффективность составляет 57 процентов.

Также сообщается, что эффективность вакцины в предотвращении тяжелого течения заболевания составляет 92 процента после двух доз и 62 процента — после одной дозы.

Сведения о возможных побочных эффектах препарата не приводятся, сообщает The New England Journal of Medicine.

Ранее сообщалось, что Гондурас стал 36-й страной, которая одобрила применение российской вакцины «Спутник V», которая входит в тройку мировых вакцин против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений странами.

В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане и Египте.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Пять мифов про прививку: ученые и врачи развенчивают самые распространенные заблуждения о «Спутнике V»