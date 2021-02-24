Гондурас зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Гондурас зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

— РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Агентством по регулированию в здравоохранении Республики Гондурас. Регистрация вакцины состоялась в рамках ускоренной процедуры, — заявили в пресс-службе фонда.

Гондурас стал 36-й страной, которая одобрила применение российской вакцины. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений странами.

В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане и Египте.

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