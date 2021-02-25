Началось обследование добровольцев для исследования «Спутника «Лайт» в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В рамках исследования вакцины от коронавируса «Спутник «Лайт» в Москве стартовало медицинское обследование первых добровольцев, которые хотят получить прививку. Об этом говорится в Telegram-канале социального комплекса Москвы.

Уточняется, что «Спутник Лайт» будет состоять всего из одной прививки, что станет преимуществом данного препарата.

Состояние добровольцев будут отслеживать врачи на очных приемах и посредством телемедицины. Кроме того, привитые москвичи будут вести специальный дневник здоровья в мобильном приложении.

Уточняется, что принять участие в вакцинации может любой желающий житель города старше 18 лет.

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