Борьба с подтоплением: куда пожаловаться на лужи в Москве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москву на смену холодам пришла оттепель. Улицы превратились в настоящие реки. О том, что делать и куда обращаться, если вы заметили подтопление, — в материале «Вечерней Москвы».

Как город очищают от талых вод

Специалисты Мосводостока в эти дни переведены на усиленный круглосуточный режим работы. Они делают все, чтобы не допускать скопления воды на улицах. В общей сложности для оперативного пропуска талого снега дежурят 300 бригад и 270 единиц техники.

Чтобы растаявший снег нормально уходил в ливневую канализацию, специалисты очищают водоприемные колодцы и решетки. А поскольку в ближайшие дни ожидаются минусовые температуры и можно ощутить себя как на катке, сотрудники Мосводостока еще и дополнительно обрабатывают тротуары противогололедными материалами и мелкогравийной крошкой.

Лужи не только на городских магистралях и улицах. Очень часто можно заметить много воды во дворах жилых домов. За это уже отвечают, помимо Мосводостока, управа района, префектура административного округа, ГБУ «Жилищник» и Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

Какими бы ни были капризы погоды, лужи в городе, в том числе во дворах, в любом случае необходимо ликвидировать, говорится на сайте mos.ru. Ведь непогода создает проблемы как для автомобилистов, так и для пешеходов. И если вы заметили большое скопление воды — это уже повод обратиться в соответствующие органы.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Подтоплением можно считать любую лужу площадью более двух квадратных метров и глубиной более трех сантиметров. Обнаружив ее, стоит позвонить по телефону +7 (495) 657-87-03 в диспетчерскую Мосводостока.

Если подтопление во дворе происходит часто, мешает проезду транспорта и проходу людей, то можно оставить заявку на портале «Наш город». Проблемой оперативно займутся и пришлют фото результата. Нелишним будет обратиться в управу района и префектуру округа, а также в единый диспетчерский центр Департамента ЖКХ Москвы по телефону +7(495) 539-53-53.

Кроме того, можно по всем вопросам, связанным с подтоплением, обратиться в Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) по телефону +7 (499) 264-96-81 в будни. В выходные возможно написать обращение, воспользовавшись электронной приемной. Эта организация контролирует работу служб, отвечающих за благоустройство города.

Если вы обнаружили подтопление в подземном переходе, необходимо обращаться в ГБУ «Гормост». Сделать это можно по телефону +7 (495) 632-58-46 и по электронной почте disp-gormost@dom.mos.ru, описав проблему.

Фото: Наталия Нечаева

Тем временем в Москве 26 февраля установлен новый температурный рекорд для этого дня: воздух прогрелся до 6,4 градуса. В ближайшие сутки, по прогнозам синоптиков, высота снежного покрова в столице может уменьшиться на 10 сантиметров из-за оттепели.

А вот первый день календарной весны теплым, вероятно, не будет. Ожидается, что 1 марта ночью в Москве похолодает до минус 5–10 градусов, а в Московской области — до минус 15. Днем прогнозируется до минус 1–3 градусов. Так что оттепель может оказаться не такой уж и долгой.

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