Бригады Мосводостока и спецтехника дежурят в круглосуточном режиме
Из-за резкого потепления на улицах столицы дежурят 300 бригад и порядка 270 единиц специализированной техники ГУП Мосводосток для оперативного пропуска талого снега.
— Специалисты очищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды, — сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».
Уточняется, что из-за колебаний температур коммунальная техника дополнительно обрабатывает тротуары и дороги противогололедными материалами и мелкогравийной крошкой для исключения скользкости.
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