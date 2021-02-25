Бригады Мосводостока и спецтехника дежурят в круглосуточном режиме

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Из-за резкого потепления на улицах столицы дежурят 300 бригад и порядка 270 единиц специализированной техники ГУП Мосводосток для оперативного пропуска талого снега.

— Специалисты очищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды, — сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Уточняется, что из-за колебаний температур коммунальная техника дополнительно обрабатывает тротуары и дороги противогололедными материалами и мелкогравийной крошкой для исключения скользкости.

Читайте также: Бригады Мосводостока перешли на усиленный режим в связи с потеплением