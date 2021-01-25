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Бригады Мосводостока перешли на усиленный режим в связи с потеплением
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Бригады Мосводостока перешли на усиленный режим в связи с потеплением

Юлия Ямпольская

Город

Специалисты ГУП «Мосводосток» начали работать в усиленном режиме в условиях оттепели. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Уточняется, что с приходом потепления в городе началось активное таяние снега. Так, с 22 по 24 января высота сугробов уменьшилась на 10 сантиметров.

— Ежедневно для проверки и при необходимости очистки водоприемных колодцев от снега и наледи задействовано порядка 160 бригад и около 130 единиц техники, — говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что в усиленном режиме бригады будут работать до нормализации погодных условий. Специалисты промывают водоприемные колодцы и решетки для пропуска талых вод, а также оперативно реагируют на обращения горожан в центральную диспетчерскую службу Мосводостока, быстро прибывают на место и устраняют временные скопления воды, передает агентство городских новостей «Москва».

При обнаружении скоплений воды необходимо обратиться в центральную диспетчерскую службу Мосводостока по телефону 8 (495) 657-87-03. Она работает круглосуточно.

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