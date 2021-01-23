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Мосводосток рассказал, как насыщаются кислородом водоемы для рыб в столице
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Мосводосток рассказал, как насыщаются кислородом водоемы для рыб в столице

Никита Абрамов

Животные
Россия, Москва, Патриаршие пруды Карта всех событий

В Патриаршем пруду на протяжении 10 лет живут карпы. Морозные зимы рыбы могут выдержать только благодаря аэрации — кислородному насыщению водоема. Подробнее об этой процедуре рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

— Есть два вида аэрации: естественная и принудительная. В первом случае мы сверлим лунку, и она сама заполняется воздухом. Этот вариант годится, когда не очень сильные морозы. Во втором случае подаем кислород в лунку через шланг. Такой способ необходим, если толщина льда более 10 сантиметров, а просверленное отверстие через полтора часа полностью замерзает, — рассказал заместитель начальника эксплуатационного гидротехнического района № 1 ГУП «Мосводосток» Дмитрий Куприенко.

Глубина Патриаршего пруда составляет около полутора метров. Если намерзает слой льда толщиной в 10 сантиметров, то это затрудняет естественный доступ кислорода в воду.

Один раз в месяц сотрудники Мосводостока берут на анализ воду из водоемов столицы для определения уровня кислорода. Если результаты оказываются меньше нормы, которая составляет четыре миллиграмма на кубический дециметр, то требуется процедура аэрации.

В особо сильные морозы следует проводить такую процедуру ежедневно.

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ГУП «Мосводосток»Столичные водоемырыба
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