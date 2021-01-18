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Специалисты пересчитали столичных уток и селезней
Методист «Мосприроды» Виктор Путилов проводит зимний учет уток. Птиц на всякий случай фотографируют — это позволит провести более детальный осмотр / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Специалисты пересчитали столичных уток и селезней

Юлия Панова

Животные

Специалисты «Мосприроды» провели зимний учет водоплавающих птиц «Утиная перепись». Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Серая шейка — 2021».

Методист «Мосприроды» Виктор Путилов с фотоаппаратом медленно спускается к берегу Люблинского пруда, куда на небольшую полынью слетелись утки и селезни. У него ответственная задача: пересчитать водоплавающих, оставшихся в городе на зимовку.

Виктор делает несколько снимков, а потом достает блокнот и считает птиц. Фото делают на всякий случай — во-первых, чтобы перепроверить подсчеты, а во-вторых, чтобы внимательно рассмотреть пернатых. Так можно увидеть, например, мутационные изменения в окраске, признаки болезни или обнаружить те виды птиц и животных, кого точно не ожидаешь увидеть зимой в Москве.

— В прошлом году, например, мы заметили крошечного королька. Это не самая распространенная для столицы птица, — отмечает методист.

На первой точке обнаружили около 80 уток и селезней.

— Потому что в этом году полынья меньше. Прошлой зимой пруд так сильно не замерзал и птицы рассредоточились по всей его ширине. Сейчас же сидят в одном месте, — добавляет Виктор Путилов.

Специалист идет на противоположную сторону дороги. Там, со стороны дворца Дурасова в усадьбе Люблино, пруд побольше.

— Странно, что не слышно птиц, — отмечает методист, идя к мостику, у которого можно спуститься ближе к берегу. — Обычно они поют по утрам. Видимо, морозы их напугали.

Однако уткам и селезням холод явно нипочем. Стоит только сделать шаг к берегу, как перед нашими глазами оказывается целая стая. Припорошенные снегом, утки вальяжно плавают, изредка ныряя. А самцы красуются перед ними, поднимаясь над поверхностью водоема и хлопая по ней крыльями. В этом месте нет льда, поэтому обитатели пруда могут чувствовать себя здесь хорошо.

Тут уже без фотоаппарата не обойтись: на этом участке птиц не сотня и не две. Посчитать их на месте невозможно.

— На этих точках в этом году птиц осталось чуть меньше, чем в прошлые два года, — подводит итог Виктор. — Больше всего в Москве осталось крякв. Наверное, это из-за погоды, в частности — сильных морозов.

Причиной может стать и уменьшение площади необледеневшей воды. Всего «Мосприрода» подсчитала уток на десяти природных территориях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ксения Авилова, кандидат биологических наук, московский координатор всероссийской акции «Серая шейка»:

— Ежегодный учет водоплавающих проходит у нас с 2015 года. Приятно, когда появляются новые волонтеры и энтузиасты-наблюдатели, готовые оказать помощь. Кстати, первым учеты зимующих водоплавающих птиц в Москве в стал проводить советский биолог Константин Благосклонов в 1981 году. А 8 января исполнилось 111 лет со дня его рождения.

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