Красногрудый символ зимы: где и как в Москве можно увидеть снегирей

Парк Битца / Фото: Александр Кожохин «Вечерняя Москва»

Снегири живут в Москве и Подмосковье круглый год. Правда, зимой они ведут себя более открыто, и их гораздо легче встретить в различных парках столицы. О том, где можно их увидеть и запечатлеть на камеру, «Вечерней Москве» рассказал орнитолог, старший научный сотрудник зоологического музея МГУ, кандидат биологических наук Евгений Коблик.

По словам специалиста, сейчас снегири гнездятся в основном в Измайловском лесопарке, в лесопарке «Лосиный остров» и в Битцевском лесу. Чаще всего птицы гнездятся там, где есть рябина и на деревьях остались запасы таких ягод. Кроме того, они активно употребляют семена ясеня и клена.

Ученый объяснил, что если очень хочется их покормить, то как раз лучше с осени насушить рябины, и выкладывать ее порциями в кормушку.

— Можно также выложить крылатки ясеня, можно сушеную калину, но ее они хуже едят. Боярышник можно, — сказал орнитолог.

Коблик добавил, что, несмотря на то что снегирь считается зимней птицей, летом она из Москвы и Московской области никуда не исчезает. Их можно встретить в тех же местах. Другое дело, что по сравнению с холодным временем года меняется поведение пернатых.

— Из них только часть летом откочевывает на север. В теплое время года они держатся очень скрытно, не образуют стай и стараются забиться вглубь хвойного леса, где гнездятся в елочках. Снегирь живет в Москве и Подмосковье круглый год. А зимой они довольно спокойно относятся к человеку. Не очень пугливые, не очень подвижные. Их можно рассмотреть и сфотографировать с достаточно близкого расстояния, — отметил эксперт.

При этом численность снегирей в последние годы, говорит специалист, не уменьшается, но и выявить динамику популяции сложно из-за того, что снегири широко кочуют, констатирует Коблик.

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