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Жителям столицы рассказали, как зимуют обитатели Московского зоопарка
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Жителям столицы рассказали, как зимуют обитатели Московского зоопарка

Анастасия Колоскова

Животные
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1Карта всех событий

Сотрудники столичного зоосада рассказали, как ухаживают за животными, которые традиционно погружаются в зимнюю спячку. Так, проводить зиму в состоянии покоя предпочитают бурые и гималайские медведи, степные сурки, енотовидные собаки и еноты-полоскуны, тушканчики, сони, бурундуки и белогрудые ежи.

В этом году первыми уснули тушканчики. Они спят в деревянных ящиках, имитирующих норы и покрытых слоем поролона для снижения шума. Ящики находятся в холодильных камерах, которые раз в неделю проверяются.

Жителям столицы рассказали, как зимуют обитатели Московского зоопаркаФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В свою очередь сони и бурундуки строят себе гнезда сами.

Жителям столицы рассказали, как зимуют обитатели Московского зоопаркаФото: Пресс-служба Московского зоопарка

— У грызунов одна из самых глубоких спячек. Температура тела опускается в десятки раз, частота сердцебиения — в сотни. Они пробуждаются от любого фактора беспокойства, однако на пробуждение требуется несколько часов. Во время спячки мы раз в неделю продолжаем контролировать общее состояние и вес животных. Спячка заканчивается весной или в случае, когда вес конкретного животного снижается ниже критических значений, — рассказал ведущий зоолог Филипп Тумасьян, который следит за сном тушканчиков, сонь и бурундуков.

Уточняется, что к моменту спячки сурков их вес увеличивается в полтора раза.

Жителям столицы рассказали, как зимуют обитатели Московского зоопаркаФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— На зиму сурки роют себе глубокие разветвленные норы, которые полностью повторяют их место для сна в дикой природе. Зоологи в этом процессе не участвуют, лишь предоставляют животным необходимый материал: сено для подстилки, — рассказал заведующий отделом орнитологии Московского зоопарка Николай Скуратов.

Сурки спят все вместе, предварительно завалив вход норы землей и камнями. Это позволяет поддерживать комфортную температуру.

Белогрудые ежи поправляются перед зимним слом на 500 граммов. Сотрудники зоопарка очень тщательно следят за их весом и состоянием здоровья, контролируют, чтобы их не объедали другие животные.

Жителям столицы рассказали, как зимуют обитатели Московского зоопаркаФото: moscowzoo.ru

— Во время спячки замедляются процессы метаболизма, падает температура тела. Если вынуть ежа из гнезда, взвесить и вернуть обратно, в норме он не проснется, — уточнила старший кипер экспериментального отдела мелких млекопитающих Елизавета Кузьмичева.

Перед зимой колючие обитатели зоосада утепляют свои гнезда, в которых живут постоянно.

Еноты и енотовидная собака, обитающие в зоопарке, не впадают в глубокую спячку. Сотрудники обеспечивают их домиками с сеном, опилками, шерстяными свитерами и пледами и стараются не тревожить в этот период, лишь наблюдают за их общим видом.

Жителям столицы рассказали, как зимуют обитатели Московского зоопаркаФото: pixabay.com

Бурая медведица Роза и пара гималайских медведей Аладдин и Будур перед спячкой усиленно набирают вес. Сотрудники приучают их по команде переходить в нужное помещение. Это делается для того, чтобы перед спячкой животные одновременно разошлись по берлогам. Животные обустраивают себе спальное место в куче соломы. За зиму они просыпаются лишь для того, чтобы попить воды.

Жителям столицы рассказали, как зимуют обитатели Московского зоопаркаФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Во время спячки за медведями идет постоянное наблюдение через камеры, которые имеют режим ночного видения. И раз в несколько дней один из сотрудников очень тихо и аккуратно заходит к ним, чтобы долить воды, — рассказал ведущий зоотехник Владимир Анпилов.

Спячка медведей завершается с приходом тепла, чаще всего — в марте, при этом первое время они малоактивны, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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зимняя спячкаМосковский зоопаркживотные
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