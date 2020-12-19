Жителям столицы рассказали, как зимуют обитатели Московского зоопарка

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Сотрудники столичного зоосада рассказали, как ухаживают за животными, которые традиционно погружаются в зимнюю спячку. Так, проводить зиму в состоянии покоя предпочитают бурые и гималайские медведи, степные сурки, енотовидные собаки и еноты-полоскуны, тушканчики, сони, бурундуки и белогрудые ежи.

В этом году первыми уснули тушканчики. Они спят в деревянных ящиках, имитирующих норы и покрытых слоем поролона для снижения шума. Ящики находятся в холодильных камерах, которые раз в неделю проверяются.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В свою очередь сони и бурундуки строят себе гнезда сами.

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

— У грызунов одна из самых глубоких спячек. Температура тела опускается в десятки раз, частота сердцебиения — в сотни. Они пробуждаются от любого фактора беспокойства, однако на пробуждение требуется несколько часов. Во время спячки мы раз в неделю продолжаем контролировать общее состояние и вес животных. Спячка заканчивается весной или в случае, когда вес конкретного животного снижается ниже критических значений, — рассказал ведущий зоолог Филипп Тумасьян, который следит за сном тушканчиков, сонь и бурундуков.

Уточняется, что к моменту спячки сурков их вес увеличивается в полтора раза.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— На зиму сурки роют себе глубокие разветвленные норы, которые полностью повторяют их место для сна в дикой природе. Зоологи в этом процессе не участвуют, лишь предоставляют животным необходимый материал: сено для подстилки, — рассказал заведующий отделом орнитологии Московского зоопарка Николай Скуратов.

Сурки спят все вместе, предварительно завалив вход норы землей и камнями. Это позволяет поддерживать комфортную температуру.

Белогрудые ежи поправляются перед зимним слом на 500 граммов. Сотрудники зоопарка очень тщательно следят за их весом и состоянием здоровья, контролируют, чтобы их не объедали другие животные.

Фото: moscowzoo.ru

— Во время спячки замедляются процессы метаболизма, падает температура тела. Если вынуть ежа из гнезда, взвесить и вернуть обратно, в норме он не проснется, — уточнила старший кипер экспериментального отдела мелких млекопитающих Елизавета Кузьмичева.

Перед зимой колючие обитатели зоосада утепляют свои гнезда, в которых живут постоянно.

Еноты и енотовидная собака, обитающие в зоопарке, не впадают в глубокую спячку. Сотрудники обеспечивают их домиками с сеном, опилками, шерстяными свитерами и пледами и стараются не тревожить в этот период, лишь наблюдают за их общим видом.

Фото: pixabay.com

Бурая медведица Роза и пара гималайских медведей Аладдин и Будур перед спячкой усиленно набирают вес. Сотрудники приучают их по команде переходить в нужное помещение. Это делается для того, чтобы перед спячкой животные одновременно разошлись по берлогам. Животные обустраивают себе спальное место в куче соломы. За зиму они просыпаются лишь для того, чтобы попить воды.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Во время спячки за медведями идет постоянное наблюдение через камеры, которые имеют режим ночного видения. И раз в несколько дней один из сотрудников очень тихо и аккуратно заходит к ним, чтобы долить воды, — рассказал ведущий зоотехник Владимир Анпилов.

Спячка медведей завершается с приходом тепла, чаще всего — в марте, при этом первое время они малоактивны, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Российский ученый показал берлогу белого медведя изнутри