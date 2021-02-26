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Высота сугробов в Москве уменьшится на 10 сантиметров за ближайшие сутки
Фото: Пелагия Замятина / «Вечерняя Москва»

Высота сугробов в Москве уменьшится на 10 сантиметров за ближайшие сутки

Юлия Ямпольская

Город

Высота снежного покрова может уменьшиться в Москве на 10 сантиметров из-за оттепели. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в этот день в столице ожидаются рекордно теплая погода, моросящий дождь и низкое атмосферное давление.

Цыганков отметил, что снег будет таять в выходные, однако полностью исчезнет лишь к концу апреля. В субботу, 27 февраля, столбик термометра поднимется до 3 градусов, в воскресенье, 28 августа — до 2. На следующей неделе в дневные часы будет до плюс 5, снега станет меньше, но полностью он не растает, передает агентство городских новостей «Москва».

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