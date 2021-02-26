«Мрачная и скучная» погода ждет москвичей в последние выходные зимы
Низкая облачность и отсутствие солнца ожидаются в Москве в последние зимние выходные, 27 и 28 февраля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По словам специалиста, последние дни февраля будут «мрачными и скучными», однако оттепель продолжится.
Вместе с тем Вильфанд напомнил москвичам об опасности, которую представляет подобная погода: поскольку после дневной оттепели последуют легкие ночные заморозки (от трех до восьми градусов ниже нуля), гололедица на дорогах усилится, сообщает ТАСС.
Ранее Роман Вильфанд объяснил, почему не стоит ждать тепла в марте.
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