Москвичам рекомендовали быть осторожнее на дорогах из-за сильного тумана

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Водителям и пешеходам следует проявить особую внимательность и осторожность в связи со сложными погодными условиями в Москве. С таким предупреждением в четверг, 25 февраля, выступил столичный главк Министерства чрезвычайных ситуаций.

Ведомство указало со ссылкой на данные Росгидромета, что в ближайшие один-два часа с сохранением до 09:00 утра 26 февраля местами в городе Москве ожидается туман с сокращением видимости до 200-500 метров.

В связи с этим водителям рекомендовано значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Пешеходам при движении по краю проезжей части следует обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Всем участникам дорожного движения надлежит соблюдать осторожность и проявить внимательность, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что потепление в центральной части Европейской России может усилить гололедицу на дорогах.

Читайте также: Вильфанд пообещал россиянам мартовские морозы до минус 15 градусов