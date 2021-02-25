Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Синоптик назвал главную опасность предстоящего потепления
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Синоптик назвал главную опасность предстоящего потепления

Татьяна Плотникова

Общество

Потепление, которое ожидается в предстоящие дни в центральной части Европейской России, может усилить гололедицу на дорогах. Об этом в четверг, 25 февраля, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как пояснил синоптик, при потеплении снег начнет подтаивать, однако на фоне усиления ветра образующаяся влага будет подмерзать. В результате «очень скользко становится».

Потепление прогнозируется уже со второй половины четверга, рассказал Вильфанд. Столбики термометров приблизятся к нулевой отметке, местами возможно до трех градусов тепла, то есть менее чем за двое суток температура повысится на 23-30 градусов.

— Я не знаю будут ли счастливы москвичи от такого резкого потепления? Потепление — это значит мрачная, хмурая погода, низкие облака, — отметил эксперт.

Кроме того, в четверг ожидается мокрый снег и дождь, усиление ветра, сообщает РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд предупредил москвичей, что ожидаемая в столице оттепель еще не означает приход весны. Впереди жителей столицы ждет много изменений погоды.

Читайте также: До восьми сантиметров снега выпадет в Москве к утру четверга

потеплениегололедицаГидрометцентр России
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зачем и с чем Лукашенко к Путину приезжал

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Госкапитализм 2.0: в чем сила и слабость российской экономики

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Не до биатлона: когда телешоу побеждает спорт

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Приключения в столице все еще возможны

Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

Идеальное место для жизни в Москве: оцените ваш район по пяти критериям

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Загадки редких археологических находок

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отцы и дети: как наладить отношения в семье

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте