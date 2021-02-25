Синоптик назвал главную опасность предстоящего потепления

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Потепление, которое ожидается в предстоящие дни в центральной части Европейской России, может усилить гололедицу на дорогах. Об этом в четверг, 25 февраля, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как пояснил синоптик, при потеплении снег начнет подтаивать, однако на фоне усиления ветра образующаяся влага будет подмерзать. В результате «очень скользко становится».

Потепление прогнозируется уже со второй половины четверга, рассказал Вильфанд. Столбики термометров приблизятся к нулевой отметке, местами возможно до трех градусов тепла, то есть менее чем за двое суток температура повысится на 23-30 градусов.

— Я не знаю будут ли счастливы москвичи от такого резкого потепления? Потепление — это значит мрачная, хмурая погода, низкие облака, — отметил эксперт.

Кроме того, в четверг ожидается мокрый снег и дождь, усиление ветра, сообщает РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд предупредил москвичей, что ожидаемая в столице оттепель еще не означает приход весны. Впереди жителей столицы ждет много изменений погоды.

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