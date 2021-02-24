До восьми сантиметров снега выпадет в Москве к утру четверга

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Снегопад в Москве продлится до утра четверга. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что высота сугробов в Москве может увеличиться еще на восемь сантиметров. Снег продолжится до утра 25 февраля. Наиболее интенсивные осадки ожидаются с 23:00 до 09:00.

Коммунальные службы приступят к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой.

Ранее москвичей предупредили об ухудшении видимости из-за снегопада и тумана 25 февраля.

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