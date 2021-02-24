Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичей предупредили об ухудшении видимости из-за снегопада и тумана 25 февраля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москвичей предупредили об ухудшении видимости из-за снегопада и тумана 25 февраля

Анастасия Волоснова

Город

В четверг, 25 февраля, в Москве ожидается сильный снегопад, туман и ледяной дождь. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

По словам синоптика, в столицу идет теплый атмосферный фронт и снеговые тучи. За 25 февраля в Москве выпадет около 13 миллиметров осадков, что составит 35 процентов месячной нормы. С 6 до 9 часов утра из-за снегопада и ледяного дождя видимость ухудшится до одного километра. На дорогах появится гололед.

Днем 25 февраля в столице начнется оттепель. В связи с этим воздух будет конденсироваться, образовывая туман. Видимость ухудшится до 100-500 метров, предупредил синоптик. Он добавил, что данный показатель является ниже летной нормы, поэтому вероятны задержки авиарейсов.

Читайте также: Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

погода в Москвепохолоданиетуманы
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Загадки редких археологических находок

Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

Идеальное место для жизни в Москве: оцените ваш район по пяти критериям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отцы и дети: как наладить отношения в семье

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте