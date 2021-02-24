Москвичей предупредили об ухудшении видимости из-за снегопада и тумана 25 февраля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В четверг, 25 февраля, в Москве ожидается сильный снегопад, туман и ледяной дождь. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

По словам синоптика, в столицу идет теплый атмосферный фронт и снеговые тучи. За 25 февраля в Москве выпадет около 13 миллиметров осадков, что составит 35 процентов месячной нормы. С 6 до 9 часов утра из-за снегопада и ледяного дождя видимость ухудшится до одного километра. На дорогах появится гололед.

Днем 25 февраля в столице начнется оттепель. В связи с этим воздух будет конденсироваться, образовывая туман. Видимость ухудшится до 100-500 метров, предупредил синоптик. Он добавил, что данный показатель является ниже летной нормы, поэтому вероятны задержки авиарейсов.

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