Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В столице в выходные ожидается небольшой плюс. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 24 февраля.

По ее словам, 27 февраля в городе атмосферное давление будет относительно низким. Погода будет облачной, местами возможны небольшие осадки.

— Температура воздуха в течение суток в Москве 0...+2 градуса, по области — до -3 градусов. Ветер западный, 5–10 метров в секунду, местами порывы 12–14 метров в секунду, — цитирует Татьяну Позднякову РИА Новости.

Синоптик добавила, что в последний день зимы в столице также возможны осадки, ночью будет 0...-5 градусов, дневная температура будет колебаться от -4 до +1 градуса.

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