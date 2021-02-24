Новый снегопад и гололед ожидаются в Москве в ночь на 25 февраля

Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Новый снегопад ожидается в столице после полудня. Об этом в среду, 24 февраля, рассказали в метеобюро Москвы.

Отмечается, что прирост снежного покрова к утру 25 февраля может составить от шести до восьми сантиметров.

— Снегопад начнется в Москве сегодня после полудня, к вечеру выпадет до двух сантиметров снега при температуре минус 12–14 градусов, — цитирует слова представителя метеобюро Интерфакс.

По словам синоптика, 24 февраля вечером может выпасть от четырех до шести сантиметров снега. Помимо этого, в столице ожидаются гололед и усиление западного ветра — порывами до 15 метров в секунду.

В Гидрометцентре России рассказали о сильной гололедице в Москве, а также о мокром снеге с дождем. Уточняется, что ожидаются потепление до двух–четырех градусов выше нуля и усиление ветра.

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