Синоптики предупредили москвичей о морозной и снежной погоде 24 февраля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В среду, 24 февраля, столичный регион будет находиться под влиянием атлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, весь день будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 14-12 градусов. В Подмосковье температура ожидается 17-12 градусов мороза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столичном мегаполисе по-прежнему характеризуется сильными холодами и аномально высоким атмосферным давлением. Содержание кислорода в приземном слое воздуха высокое, несмотря на его низкую биологическую активность, это является благоприятным внешним фактором, особенно для лиц с явлениями кислородной недостаточности. Для метеочувствительных людей, имеющих проблемы со здоровьем, особенно при сердечно- сосудистых и бронхолегочных заболеваниях, такие погодные условия являются дополнительной нагрузкой. Чаще мучают головные боли и приступы мигрени, артериальное давление может внезапно повысится, а также могут отмечаться симптомы психологической неустойчивости — раздражительность, тревожность, депрессия и другие.

Чтобы избежать неприятных, погодообусловленных реакций стоит с большой осторожностью выходить на морозный воздух, а также соблюдать рекомендации врача, принимать назначенные препараты, поддерживать организм домашними методами: дыхательной гимнастикой или физическими упражнениями на балконе, растительными седативными средствами, поливитаминами и адаптогенами.

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