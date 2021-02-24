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Синоптики предупредили о замерзающих дождях в Москве ночью 25-27 февраля
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Синоптики предупредили о замерзающих дождях в Москве ночью 25-27 февраля

Юлия Курганова

Город

Замерзающие дожди ожидаются в столице ночью во время короткой оттепели с четверга до субботы, 25-27 февраля. Об этом сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

— С четверга по субботу ожидается плюс 1-3 градуса. Осадки будут идти в смешанной фазе, ночью это будут замерзающие дожди, — сказано в сообщении.

Отмечается, что уже в воскресенье, 28 февраля, в Москву вернется минусовая температура.

Ранее россиян предупредили о наступлении новой климатической эпохи. Синоптик отметила, что уходящий февраль стал очень необычным месяцем. Он довольно холодный и при этом снежный. Обычно в зимний сезон эти характеристики плохо сочетаются.

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