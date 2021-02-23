Россиян предупредили о наступлении новой климатической эпохи

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Сочетание сильных морозов и осадков этой зимой связано с наступлением новой климатической эпохи. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, уходящий февраль стал очень необычным месяцем. Он довольно холодный и при этом снежный. Обычно в зимний сезон эти характеристики плохо сочетаются.

Позднякова отметила, что аномальная погода сохранится в Москве и в последнюю неделю февраля. В среду и четверг столицу накроют мощные снегопады, затем потеплеет до нуля, а потом снова придут морозы до минус 25 градусов. Ожидается, что средняя месячная температура воздуха февраля будет на четыре градуса ниже нормы, сообщает «Российская газета».

Синоптик напомнила, что подобные отклонения от нормы уже были в 2012 году, однако тогда было меньше осадков.

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