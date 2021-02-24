Москвичей предупредили о резком потеплении в четверг

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Резкое потепление придет в Москву в четверг, 25 февраля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным синоптиков, в ночь на 25 февраля в Москве прогнозируется снег. Днем ожидается до плюс трех градусов, а по Московской области — до плюс четырех. Местами возможна гололедица.

В пятницу, 26 февраля, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха в столице составит плюс три градуса. В субботу, 27 февраля, и в воскресенье, 28 февраля, в Москве прогнозируются небольшие осадки. Температура воздуха днем составит плюс два градуса.

Вильфанд предупредил москвичей, что приходящая в столицу оттепель еще не означает приход весны. Впереди жителей столицы ждет много изменений погоды, сообщает Интерфакс.

Ранее стало известно, что снегопад в Москве продолжится до утра 25 февраля. Высота сугробов в столице может увеличиться еще на восемь сантиметров. Наиболее интенсивные осадки ожидаются с 23:00 до 09:00.

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