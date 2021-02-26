Рекордно теплая погода ожидается в Москве в пятницу

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Рекордно теплая погода, моросящий дождь и низкое давление ожидаются в столице в пятницу, 26 февраля. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, погода в этот день будет облачной с небольшими осадками в виде моросящего дождя. Столбик термометра поднимется до шести градусов тепла, по области — до семи.

— Возможно повторение температурного рекорда 1990 года, когда было почти плюс шесть градусов, — цитирует синоптика РИА Новости.

Кроме того, специалист отметил, что ожидается западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.

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