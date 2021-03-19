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Автобусы на закрытом участке оранжевой ветки метро будут работать до 2:00
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Автобусы на закрытом участке оранжевой ветки метро будут работать до 2:00

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, метро Беляево Карта всех событий

Дополнительные автобусы на период закрытия участка оранжевой линии столичного метрополитена от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки» будут работать до двух часов ночи. Об этом сообщил заместитель директора филиала Служба движения ГУП «Мосгортранс» Антон Блохин в пятницу, 19 марта.

— Мосгортранс традиционно организовывает бесплатный маршрут КМ. Автобусы КМ будут следовать с промежуточной остановки у станции метро «Калужская» вдоль закрытого участка. Режим работы маршрута — с 5:30 утра до 2:00 ночи. Интервал движения в будние дни составит менее минуты, в выходные дни — 1–2 минуты, — рассказал он.

Участок будет закрыт с 20 марта по 3 апреля. Ведомство планирует отправить на него около 80 дополнительных автобусов. Для них будут организованы выделенные полосы, также можно будет воспользоваться уже существующими регулярными маршрутами, отмечается на сайте Мосгортранса.

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