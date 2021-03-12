Москвичей пригласили принять участие в конкурсе видео о поездках на электробусе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Мосгортранс предлагает жителям столицы принять участие в видеоконкурсе. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Для участия в конкурсе необходимо записать видео о поездках на электробусе.

— Дайте волю фантазии и программам монтажа! До 21 марта включительно выкладывайте квадратное видео длительностью до минуты в «Инстаграм» с хештегом #хочумоделькуэлектробуса и отмечайте аккаунт Мосгортранса, — говорится в сообщении.

Отмечается, что авторы 10 лучших креативных работ получат в подарок коллекционную модель самого экологичного московского транспорта — электробуса.

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