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Москвичей пригласили принять участие в конкурсе видео о поездках на электробусе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Москвичей пригласили принять участие в конкурсе видео о поездках на электробусе

Ксения Монахова

Город

Мосгортранс предлагает жителям столицы принять участие в видеоконкурсе. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Для участия в конкурсе необходимо записать видео о поездках на электробусе.

— Дайте волю фантазии и программам монтажа! До 21 марта включительно выкладывайте квадратное видео длительностью до минуты в «Инстаграм» с хештегом #хочумоделькуэлектробуса и отмечайте аккаунт Мосгортранса, — говорится в сообщении.

Отмечается, что авторы 10 лучших креативных работ получат в подарок коллекционную модель самого экологичного московского транспорта — электробуса.

Читайте также: Москвичам стали доступны КТ- и МРТ-снимки в электронной медицинской карте

электробусы«Мосгортранс»конкурс
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